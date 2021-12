Henrik Stoltenberg und Yvonne Rose haben Gefallen aneinander gefunden! Der Ex-Love Island-Casanova und seine Freundin Paulina Ljubas (25) prüfen aktuell bei Temptation Island V.I.P., wie es um ihre Beziehung steht. Ihre Treue testen heiße Verführerinnen und Verführer, von denen sie tagtäglich umzingelt sind. Während Paulina bereits viel Zeit mit Dominik Brcic verbrachte, ging Henrik mit Yvonne Rose auf Tuchfühlung. Wenn es nach ihr ginge, würde sogar zwischen ihr und dem Bon-Schlonzo-Erfinder bald mehr laufen!

"Er ist ein attraktiver Mann mit viel Humor", schwärmte Yvonne von Henrik im Promiflash-Interview. Bei "Temptation Island V.I.P." haben die Norddeutsche und der Influencer auch schon jede Menge Körperkontakt gehabt. Die Beauty massierte ihn hingebungsvoll und verpasste ihm außerdem einen heißen Lapdance. Obwohl Yvonne findet, dass sie und Henrik nicht zu weit gegangen sind, betonte sie, dass Paulina diese Bilder lieber nicht zu Gesicht bekommen sollte. "Sicherlich wird sie nicht begeistert darüber sein. Sowas will niemanden von deinem Partner sehen!", weiß die Kosmetikerin.

Doch wie Paulina merkte Yvonne bereits, was Henriks absolute Schwachstelle ist: Der Alkohol. "Henrik liebt ausgelassene Partys und dazu gehören auch die Mädels", erklärte sie. Da er auf den Partys sich sehr ausgelassen verhalte, sei es schwer zu unterscheiden, was er aus dem Moment heraus tut oder was tatsächlich ein Flirtversuch ist, zeigte sich Yvonne etwas verunsichert.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Der "Temptation Island V.I.P."-Cast

RTL Henrik Stoltenberg und Yvonne Rose

RTL Henrik Stoltenberg mit einer "Temptation Island V.I.P."-Verführerin im Pool

