Daniela Katzenberger (35) ist schon richtig in Weihnachtsstimmung! Seit wenigen Wochen nimmt die Kultblondine ihre rund zwei Millionen Abonnenten bei den Vorbereitungen der Familie Katzenberger-Cordalis auf das Fest der Liebe mit. Sogar einen Weihnachtsbaum hat die Mama bereits besorgt, den sie nun mit ihrem Nachwuchs auf Katzen-Art festlich geschmückte. Jetzt verriet Daniela, dass Lucas (54) allerdings gar nicht begeister von der pinken Mini-Tanne ist.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 35-Jährige nun einige Eindrücke von ihrem ganz besonderen Bäumchen zum Fest der Liebe! Gemeinsam mit ihrer Tochter schmückte Daniela ihr sogenanntes "Tussi-Bäumchen", von dem Lucas offenbar nicht so begeistert schien. Ganz im Gegensatz zu seinen beiden Frauen. "Da steht er nun unser kleines Tussi-Bäumchen. Sophia und ich finden ihn mega", erzählte die TV-Persönlichkeit in ihrem Post. "Lucas? Na ja, ist ja nicht so als ob der die Katze im Sack geheiratet hat. Da gewöhnt er sich schon dran, denn das ist erst der Anfang", beschrieb die Katze die Reaktion dieses Partners.

In ihrer Story zeigte die Realityshow-Darstellerin dann auch gleich noch, wie genau Lucas reagierte, als er das Bäumchen zum ersten Mal erblickte. Nach einem Blick auf die pink leuchtende Dekoration seiner Frau verdrehte der Sänger nur gekonnt die Augen und verließ das Wohnzimmer wieder. "Er liebt es. Er weiß es nur noch nicht", schrieb Daniela zu dem kurzen Clip.

