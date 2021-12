Findet Daniela Büchner (43) etwa doch noch ihr Liebesglück? In der Vergangenheit hatte die ehemalige Dschungelcamperin in dieser Hinsicht wenig Glück. Nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) hatte die fünffache Mutter nur Pleiten erlebt. Zuletzt sorgte sie mit ihrer turbulenten On-off-Beziehung mit Ennesto Monté (46) für Schlagzeilen. Nun könnte sich das Blatt jedoch gewendet haben: Danni hat jemanden kennengelernt und gibt sich optimistisch!

Im Gespräch mit RTL plauderte die 43-Jährige aus dem Nähkästchen und verkündete strahlend: "Es gibt jemanden, der mich sehr zum Lachen bringt." Viel will sie zu dem ominösen Mann noch nicht preisgeben. Doch im Moment scheint die Goodbye Deutschland-Bekanntheit positiv in die Zukunft zu blicken und sich mit dem neuen Mann in ihrem Leben sichtlich wohlzufühlen. "Ich habe so viele Fail-Days und ich habe jemanden, den ich sehr toll finde und er mich sogar", berichtete sie.

Vor wenigen Wochen hatte das allerdings noch ganz anders geklungen. Im November hatte Danni noch beteuert, derzeit nicht auf der Suche nach einem Mann zu sein. "Ich habe erst mal beschlossen, Single zu bleiben", hatte die TV-Bekanntheit betont. Unverhofft scheint ihr nun aber doch ein besonderer Mann über den Weg gelaufen zu sein.

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im November 2021

