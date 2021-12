Bis Danni Büchner (43) und die Robens Freunde werden, wird es wohl noch ein Weilchen dauern! Im Frühjahr übernahmen Caro und Andreas die einstige Faneteria der bekannten Mallorca-Auswanderin. Als sie einem Bild von Dannis verstorbenen Mann Jens Büchner (✝49) bei der Renovierung Vampirzähne verpassten, brach prompt ein Streit vom Zaun. Seit dem Sommer sind die drei Auswanderer aber wieder versöhnt – Freunde seien sie deswegen allerdings nicht.

Vergangenes Wochenende besuchte das Goodbye Deutschland-Paar Dannis Weihnachtsparty. Vor Ort verriet Caro gegenüber RTL, wie es derzeit um das Verhältnis zwischen ihnen stehe: "Wir sehen uns jetzt eigentlich das dritte Mal und für mich ist Freundschaft wirklich was, was man mit ganz wenigen hat, was man an einer Hand abzählen kann." Dennoch würden sie alle gut miteinander auskommen, warf Andreas ein. Ausschließen wolle Caro eine Freundschaft daher nicht.

Dass nach einem Streit auch ein sehr gutes Verhältnis zueinander aufgebaut werden kann, bewiesen die Robens bereits mit ihren ehemaligen Sommerhaus der Stars-Kollegen Lisha und Lou. Das YouTuber-Paar zähle mittlerweile sogar zu den wichtigsten Personen im Leben der bekannten Auswanderer.

