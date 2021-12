Paola Maria (28) sorgt für einen absoluten Hingucker! Dass die Influencerin weiß, wie sie ihre Kurven gekonnt in Szene setzt, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein – immer wieder zeigt sich die Schönheit im Netz in eleganter Abendgarderobe, knappen Bikinis oder verführerischer Unterwäsche. Auch mit ihrem neuen Schnappschuss zieht die Web-Bekanntheit wieder mal alle Blicke auf sich – genauer gesagt auf ihre Bauchmitte: Paola präsentiert ihr durchtrainiertes Sixpack!

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die dunkelhaarige Schönheit nun bauchfrei vor dem Spiegel. Dabei kamen so einige Muskeln zum Vorschein, die die Beauty offenbar fleißig antrainiert hat. Sowohl links als auch rechts von ihrem Bauchnabel zeichnet sich der Ansatz eines Sixpacks ab – und das kommt nicht einfach von ungefähr. Die richtige Ernährung sowie viel Bewegung scheinen bei der stolzen zweifachen Mami also Wunder zu wirken.

Doch ob Paola selbst ihre derzeitige Figur auch so gut gefällt? Im November hatte die YouTuberin nämlich noch offenbart, dass sie sich mit ein paar mehr Kilo auf den Rippen deutlich wohler fühlte – so wie beispielsweise in ihren beiden Schwangerschaften. "Ich war so selbstbewusst", schwärmte die 28-Jährige.

Paola Maria im Dezember 2021

Paola Maria

Paola Maria, YouTuberin

