Es war wohl die traurigste Nachricht der zweiten Jahreshälfte: Am 4. Dezember wurde öffentlich, dass Komiker Mirco Nontschew völlig überraschend im Alter von nur 52 Jahren verstorben ist. Der "7 Zwerge"-Star war am vergangenen Freitagnachmittag tot in seiner Wohnung aufgefunden worden – die Polizei schloss ein Fremdverschulden bereits aus. Der Entertainer hinterlässt ein klaffendes Loch in der Comedy-Szene – auch deswegen widmet RTL Mirco heute Abend eine Sondersendung, um sich gebührend von ihm zu verabschieden!

Gerade flimmert auf RTL das TV-Special "Danke Mirco" über die deutschen Fernsehbildschirme. Darin werden die besten und lustigsten Momente, Szenen und Sketche seines Karrierestarts bei "RTL Samstag Nacht" in den 90er-Jahren und Shows seiner weiteren Laufbahn wie "Frei Schnauze (XXL)" mit Moderator Dirk Bach (✝51) gezeigt. Auf Twitter reagieren die Fans richtig gerührt, wie diese Kommentare zeigen: "Ich lache Tränen, köstlich", "Danke Mirco für diese Erinnerungen" oder "Zum Lachen hast du uns immer gebracht, das Heulen hätte ich mir gerne erspart."

Ein kleiner Lichtblick in all der Trauer gibt es für die Fans von Mirco dennoch: Kurz vor seinem tragischen Tod hatte der Berliner noch für die dritte Staffel der erfolgreichen Amazon-Prime-Serie LOL: Last One Laughing vor der Kamera gestanden. Sein letzter Auftritt als grandioser Komiker soll wie geplant im Frühjahr ausgestrahlt werden.

United Archives GmbH / ActionPress Mirco Nontschew, Tanja Schumann, Stefan Raab, Wigald Boning und Stefan Jürgens, 1995

ActionPress Mirco Nontschew, Entertainer

Amazon/ Frank Zauritz Michael Bully Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

