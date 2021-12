Die Fans von Mirco Nontschew dürfen ihr Idol doch noch einmal in einem neuen Format bewundern. Am Samstag wurde bekannt, dass der Comedian leblos in seiner Berliner Wohnung gefunden wurde. Zu den Todesumständen gibt es derzeit noch keine genaueren Informationen. Ende Oktober hatte er noch für die dritte Staffel der Amazon-Show LOL: Last One Laughing vor der Kamera gestanden. Die Ausstrahlung der Folgen war für das Frühjahr des nächsten Jahres geplant. Nach Mircos Tod wurde jedoch spekuliert, ob die Sendung überhaupt gezeigt wird – und wenn ja, ob seine Szenen herausgeschnitten würden. Doch jetzt steht fest: "LOL" wird nach Plan fortgesetzt.

Wie der Amazon-Sprecher Michael Ostermeier offiziell bekannt gab, werden alle Folgen der dritten "LOL"-Staffel wie geplant ausgestrahlt. Eine vorzeitige Ausstrahlung anlässlich Mircos Tod sei aus Produktionsgründen nicht möglich. Am Starttermin im Frühjahr soll festgehalten werden. Ostermeier betonte jedoch: "Natürlich kann sich der Start einer jeden Staffel verschieben, aber im Augenblick ist da nichts geplant." Darüber hinaus soll Mirco in keiner Weise aus der Sendung herausgeschnitten werden. "Das ist eine Ensemble-Show, bei der die Leute untereinander agieren. Das wäre überhaupt nicht möglich", gab Ostermeier zu verstehen.

Vor wenigen Tagen hatten die "LOL"-Produktionsfirmen Constantin Entertainment und Amazon Studios in der Süddeutschen Zeitung einen Nachruf veröffentlicht. Darin hieß es: "Wir haben einen großartigen Kollegen und wundervollen Menschen verloren. Einen begnadeten Komiker, der uns alle mit seinen vielen Talenten zum Lachen brachte und begeisterte."

Amazon/ Frank Zauritz Michael Bully Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

Getty Images Mirco Nontschew im Jahr 2013

ActionPress Mirco Nontschew, Entertainer

