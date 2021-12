Ashley Cain (31) musste sich von seiner Großmutter verabschieden. Erst vor wenigen Monaten durchlebte der britische Realitystar eine schreckliche Tragödie: Seine gerade einmal acht Monate alte Tochter Azaylia Diamond Cain verstarb an Leukämie. Vor wenigen Wochen verstarb auch seine geliebte Oma. Nun nahm Ashley in einem emotionalen Post Abschied von seiner Großmutter und erklärte, dass sie neben seiner kleinen Tochter beerdigt wurde.

Auf Instagram teilte der 31-Jährige einige Fotos und Videos von der Beisetzung. Dazu schrieb er: "Am vergangenen Freitag haben wir eine starke und kraftvolle Matriarchin zu Grabe getragen, meine Oma Cynthia Theresa Cain." Dass seine Oma direkt neben seiner kleinen Tochter beerdigt wurde, spendet Ashley ein wenig Trost: "Mögest du auf ewig im Paradies ruhen, Oma und für mich auf mein wunderschönes kleines Mädchen im Himmel Acht geben. [...] Der Mädchenname meiner Oma war Diamond und ich hatte mich dazu entschlossen, ihn an meine Tochter weiterzugeben. Meine Familie und ich haben nun also zwei wertvolle Diamanten, die vom Himmel auf uns herabscheinen."

In einem Jahr erst seine kleine Tochter und dann seine Großmutter zu verlieren, ist für Ashley nur schwer zu ertragen: "Die Leute sagen, dass im nächsten Jahr gute Dinge passieren werden, aber auch durch alles Gute in der Welt könnten sich die Dinge in meiner Welt nicht besser anfühlen", erklärte er abschließend in seinem Post.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain bei Azaylias Beerdigung

Instagram / mrashleycain Ashley Cain im Mai 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter im März 2021

