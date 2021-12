Das hat der hochschwangeren Ashley Graham (34) wohl gerade noch gefehlt! Das erfolgreiche Plus-Size-Model erwartet gerade Zwillinge. Aktuelle Aufnahmen im Netz zeigten, dass sich die US-Amerikanerin jetzt schon so langsam, aber sicher auf die Geburt vorbereitet. Doch dabei hat ihr offenbar ihr Erstgeborener Isaac Menelik Giovanni Ervin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Einjährige schlug seiner Mama aus Versehen ein Veneer aus dem Gebiss!

Das kleine Missgeschick mitten in der Geburtsvorbereitung teilte Ashley am Mittwochabend in ihrer Instagram-Story: Ein Foto ihres Kiefers – samt fehlendem Schneidezahn-Veener und somit sichtbarem Stummel darunter – zeigte das Ausmaß der Panne. Dazu schrieb die 34-Jährige amüsiert: "Isaac hat mir eine Kopfnuss gegeben und mein Zahn ist rausgebrochen. Fröhlichen Stummeltag!"

Der Unfall beweist aber auch: Ashleys schöne weißen Zähne sind gar nicht echt! Wie viele Hollywoodstars hat sich die Laufstegschönheit durch die hauchdünnen Keramikhülsen ihr Gebiss beim Zahnarzt ihres Vertrauens verschönern lassen. Dazu müssen die sich darunter befindenden Beißer allerdings à la Gollum runtergeschliffen werden. Der Beauty-Eingriff kann noch dazu ganz schön kostspielig werden: Rapper Post Malone (26) blechte für sein Traumlächeln im Sommer sogar 1,4 Millionen Euro.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ausgeschlagenem Veneer

Instagram / ashleygraham Ashley Graham und ihr Sohn Isaac im Juli 2020

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

