Traurige Nachrichten aus der Comedy-Szene: Mirco Nontschew ist völlig überraschend im Alter von 52 Jahren verstorben. Woran der beliebte Komiker starb, ist bisher noch nicht bekannt. Eine Obduktion soll hinsichtlich der Todesursache nun Klarheit schaffen. Zuletzt hatte er an der dritten Staffel von LOL: Last One Laughing mitgewirkt. Im Netz trauern seine Fans und Kollegen um den talentierten Spaßmacher – der in seiner Karriere so einiges erreicht hat!

1993 startete Mirco seine TV-Laufbahn mit der Fernseh-Comedy-Reihe "RTL Samstag Nacht". Nur ein Jahr später wurde er dafür mit drei wichtigen Fernsehpreisen ausgezeichnet, dem Bambi, dem Goldenen Löwen sowie mit dem bayerischen Fernsehpreis. Mirco war besonders für seine Fähigkeit, Geräusche und Töne nahezu perfekt nachzuahmen, aber auch für seine gestenreiche Kommunikation bekannt. Mit "Mircomania" bekam er 2001 seine erste eigene Sendung. 2005 feierte Mirco als der Zwerg Tschakko an der Seite von Otto Waalkes (73) und Ralf Schmitz (47) in der deutschen Filmkomödie "7 Zwerge – Männer allein im Wald" sein Debüt auf der Kinoleinwand. Der erste Teil mit Mirco war so erfolgreich, dass er mit "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" eine Fortsetzung bekam.

Die Auszeichnung mit dem "Deutschen Comedypreis" im Jahr 2005 dürfte sein größter Erfolg gewesen sein. Denn damit gehörte er offiziell zu den besten Komikern Deutschlands. Seinen letzten Auftritt hatte Mirco in der Comedy-Show von Michael Bully Herbig, "LOL: Last One Laughing", wo er zu den Publikumslieblingen gehörte.

United Archives GmbH / ActionPress Mirco Nontschew, Tanja Schumann, Stefan Raab, Wigald Boning und Stefan Jürgens, 1995

ActionPress Mirco Nontschew, Entertainer

Amazon/ Frank Zauritz Michael Bully Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

