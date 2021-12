Sie hat anscheinend alles richtig gemacht! Michelle Daniaux stattete dem Beauty-Doc vor wenigen Monaten einen Besuch ab. Die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin entschied sich nach reiflicher Überlegung dazu, sich die Nase operieren zu lassen. Ihre Fans konnten das Ganze über Social Media mitverfolgen – jetzt gab die Blondine ihren Supportern ein Update zum Verlauf des Heilungsprozesses und betont: Michelle könnte mit ihrer neuen Nase kaum glücklicher sein.

In ihrer Instagram-Story verriet sie: "Die OP ist jetzt zwei Monate her und der Heilungsprozess verläuft einwandfrei." Sie fühle sich heute sehr gut – schon kurz nach der OP hatte sie sich im Netz gemeldet und erzählt, dass sie keinerlei Schmerzen habe. "Bis man das endgültige Ergebnis hat, dauert es ein Jahr, aber ich bin jetzt schon sehr zufrieden und freue mich auf die weitere Entwicklung", erklärte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin.

Zuvor hatte Michelle ihre Nase auf Instagram als "sehr dick und so knubbelig" bezeichnet. "Deswegen benutze ich auch so gerne Filter, weil man das dann nicht so krass sieht", erklärte die Ex von Gigi Birofio im Oktober. Ihr sei es aber wichtig, dass sie nach dem Eingriff nicht aussehe wie ein völlig neuer Mensch – diese Gratwanderung scheint dem Chirurgen geglückt zu sein.

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Reality-TV-Bekanntheit Michelle Daniaux

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im November 2018 in Österreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de