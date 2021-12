Endlich bestätigt "The Body" Elle Macpherson (57), was schon viele vermutet hatten! Nach der Scheidung von dem Milliardär Jeffrey Soffer im Jahr 2017 kam das australische Supermodel mit Andrew Wakefield zusammen – einem in Verruf geratenen britischen Arzt, der aufgrund seiner Verschwörungstheorien nicht mehr in England praktizieren darf. Die beiden wurden häufig vertraut in der Öffentlichkeit gesehen und sollen sogar verlobt gewesen sein, bis nach einigen Monaten plötzlich keine Liebes-Updates mehr folgten. Ihre Fans vermuteten schließlich, dass Elle und Andrew sich getrennt haben. Und damit lagen sie richtig!

Das gab ihr Management jetzt gegenüber Daily Mail Australia bekannt: "Als Sprecher von Elle kann ich eindeutig bestätigen, dass die Beziehung zwischen Elle und Dr. Wakefield vor fast zwei Jahren beendet wurde", heißt es in dem Statement. "Seitdem hat es keinen Kontakt mehr gegeben." Mehr Details gab der Sprecher nicht preis. Andrew wollte sich auf Nachfrage des Mediums nicht zu dem Liebes-Aus äußern.

Ob Elle sich in den vergangenen zwei Jahren in einen anderen Mann verliebt hat, ist nicht bekannt. Doch ihre "liebsten Männer" sind sowieso ihre Söhne – wie sie erst vor ein paar Wochen auf ihrem Instagram-Kanal betont hat: "Diese Jungs inspirieren mich jeden Tag dazu, die beste Version von mir zu sein. Ich danke euch und liebe euch!", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto mit Flynn und Aurelius. Der 23-Jährige und der 18-Jährige stammen aus ihrer früheren Beziehung mit dem französischen Finanzier Arpad Busson.

Anzeige

Getty Images Elle Macpherson, Model

Anzeige

Instagram / ellemacpherson Elle Macpherson mit ihren Söhnen Aurelius und Fynn

Anzeige

Instagram / ellemacpherson Elle Macpherson mit ihren Söhnen Aurelius und Fynn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de