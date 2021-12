Cathy Hummels (33) zeigt ihren süßen Sohn! Am 11. Januar 2018 bekam die Moderatorin gemeinsam mit Mats Hummels (32) ihr erstes Kind. Seitdem sind die Influencerin und ihr Sohnemann Ludwig (3) unzertrennlich. Beinahe täglich zeigt Cathy, was sie alles mit ihrem Kind unternimmt und erlebt. Dabei verdeckt sie sein Gesicht meistens ganz oder zumindest teilweise. Doch jetzt zeigte Cathy Ludwigs Gesicht ausnahmsweise komplett!

Auf Instagram gab Cathy Einblick in einen tollen Tag, den sie mit ihrem Kind verbrachte. Nachdem die Mutter einen Podcast aufgezeichnet hatte, tobte sie mit ihrem Sohn, bevor beide entspannt den Abend ausklingen lassen wollten. In der ersten Sequenz verdeckte die 33-Jährige noch Ludwigs Gesicht mit einem Bärchen-Emoji. Im nächsten Moment war sie aber nicht mehr so streng. Die Brünette postete einen Clip, in dem sie Ludwig huckepack nahm. Darin konnten Follower einen Blick auf sein süßes Gesicht erhaschen.

Kürzlich teilte die Frau von Fußballer Mats einen weiteren niedlichen Moment mit Ludwig auf Social Media Denn zum Nikolaustag bekam der Dreijährige von seiner Mama ein Klemmbaustein-Riesenrad. "Deine Mama liebt dich so sehr", ließ Cathy Ludwig vom Nikolaus dabei ausrichten.

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im November 2021

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig, Dezember 2021

Getty Images Cathy Hummels bei einem Event in Düsseldorf 2017

