Seit wenigen Tagen ist Sarah Engels (29) frischgebackene zweifache Mutter. Am vergangenen Freitag gab die Sängerin die Geburt von Töchterchen Solea Liana bekannt. Obwohl nicht alles ganz nach Plan verlief, haben Mutter und Kind die Geburtsstrapazen gut überstanden. Das war bei Sarahs erstem Kind, Söhnchen Alessio (6), ganz anders. Umso dankbarer ist sie nun, dass sie die schlimmen Erinnerungen von damals mit einem neuen schönen Erlebnis "überschreiben" konnte.

Als Alessio 2015 zur Welt kam, mussten Sarah und ihr Ex Pietro Lombardi (29) sogar um das Leben des Kleinen bangen. Für die jungen Eltern eine sehr traumatische Erfahrung. "Alessio war ganz blau. Es ist wie ein Film, du kannst nichts machen", erzählte die 29-Jährige noch vor zwei Jahren unter Tränen in einer Doku über Alessios dramatische Geburt. Bei Soleas Geburt lief zum Glück alles anders. Auf die Frage, wie es sich anfühlte, ihre Tochter zum ersten Mal anzusehen und zu halten, erklärt Sarah in einem Q&A auf Instagram: "Es war das schönste Gefühl auf Erden und ich war so dankbar für diesen Moment. Ich konnte endlich diese schlimme Erinnerung von damals mit diesem wunderschönen Gefühl überschreiben."

Sarah hatte ursprünglich geplant, Solea ohne PDA zur Welt zubringen. Doch nach zehn Stunden in den Wehen hat sie ihre Meinung geändert. "Ich wollte es ohne PDA schaffen, aber im Nachhinein war ich froh. Denn so konnte ich noch etwas Kraft sammeln", erklärte sie ihren Followern.

