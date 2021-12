Kim Kardashian (41) ist endgültig durch mit der Ehe. Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Noch-Ehemann Kanye West (44) gehen schon seit Monaten getrennte Wege. Obwohl die Mutter von vier Kindern ein Liebes-Comeback bereits ausgeschlossen hat, hat der Rapper die Beziehung noch nicht aufgegeben. Kanye will seine Ex zurückerobern. Dieses Vorhaben scheint aber aussichtslos – denn Kim möchte endlich die Scheidung. Sie hat Dokumente eingereicht, um vor dem Gesetz als Single zu gelten.

Wie TMZ jetzt berichtet, hat die 40-Jährige am Freitag die Scheidung betreffende Papiere bei der Justizbehörde abgegeben. In den Dokumenten fordert Kim den zuständigen Richter auf, Angelegenheiten rund um das Sorgerecht und die gemeinsamen Besitztümer des Ex-Paares von dem Ehestatus zu trennen. Offenbar möchte die Dunkelhaarige schon offiziell als alleinstehende Frau gehandelt werden – bevor alle anderen Details geklärt sind. Angeblich wolle Kim auch direkt auf den Nachnamen des Musikers verzichten – also den Zusatz "West" aus ihrem Namen streichen.

Ob der Wunsch nach dem raschen Singlestatus wohl damit zu tun hat, dass die Beauty frisch verliebt ist? Kim datet aktuell Comedian Pete Davidson (28) und scheint mit ihm auf Wolke sieben zu schweben. "Kim hat sich Hals über Kopf in Pete verliebt", plauderte ein Insider gegenüber HollywoodLife aus. Die Beauty habe nur Augen für den New Yorker.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, November 2019

Getty Images Comedian Pete Davidson bei der Met Gala 2021

