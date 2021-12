Stand Robert und Julianes Ehe schon kurz vor dem Aus? In der vergangenen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die Brandenburgerin und der Sachsen-Anhalter vor laufender Kamera das Jawort. Auf der darauffolgenden Hochzeitsreise gerieten die zwei allerdings aneinander. Jule sah sich mit – ihrer Meinung nach – ungerechtfertigten Vorwürfen konfrontiert und Robert fühlte sich missverstanden. Gegenüber Promiflash verrät der 35-Jährige nun, ob er zu diesem Zeitpunkt an einen Abbruch der Sendung gedacht hat.

"Wenn man sich auf dieses Experiment einlassen will und die vergangenen Staffeln reflektiert, ist es wahrscheinlich, sich auch mal zu streiten", räumt Robert auf Promiflash-Nachfrage ein. Jule und er hätten sich in einem Kennenlern-Schnellmodus befunden, den man sich als Zuschauer nicht vorstellen könne. Auf die Frage, ob er darüber nachdachte, die Show zu verlassen, antwortet er: "Das war mir von Anfang an auch bewusst und daher definitiv ein klares Nein"

Nach einem emotionalen Gespräch konnten Robert und Jule ihren Streit noch in derselben Episode klären. Darüber ist der Qualitätssicherungsleiter auch im Nachhinein froh: "Ich bin allgemein ein emotionaler Mensch und es war sehr schön, ein Problem auf diese Art und Weise mit ihr zu lösen."

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

Sat.1 Juliane und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Anzeige

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de