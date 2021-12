Geht Elon Musk (50) schon bald etwa einem ganz anderen Job nach? In der Vergangenheit stellte der Unternehmer sein Können als Multitalent mehrfach unter Beweis: Der Geschäftsmann ist nicht nur Chef des Elektroautoherstellers Tesla, sondern unter anderem auch Mitgründer des Bezahldienstes Paypal und des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Jetzt hält der gebürtige Südafrikaner wohl Ausschau nach einer neuen Herausforderung: Elon kann sich vorstellen, als Influencer zu arbeiten!

Zumindest deutete der 50-Jährige das in seinem aktuellen Post via Twitter an: "Denke darüber nach, meine Jobs hinzuwerfen und ein Vollzeit-Influencer zu werden – was meint ihr?" Auf sämtliche Satzzeichen oder gar Emojis verzichtete der Tesla-Boss im Original wie gewohnt. Ob er diese Aussage wirklich ernst meint, konnte allerdings auch keiner seiner Fans so richtig einschätzen – immerhin ist der Vater von X Æ A-XII und Ex von Grimes (33) immer wieder für eine Überraschung gut.

Erst im vergangenen Monat fragte Elon beispielsweise bei seiner Community nach, ob er sich von zehn Prozent seines Aktienbesitzes trennen sollte. Die Entscheidung überließ er damit seinen Followern. Als die Mehrheit dafür sprach, trennte sich Elon tatsächlich von mehreren seiner begehrten Tesla-Aktien.

Getty Images Elon Musk beim Tribeca Film Festival in NYC im April 2011

Getty Images Elon Musk und Grimes, 2018

Getty Images Elon Musk bei einer Pressekonferenz in L.A. im Juni 2019

