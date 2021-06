Räumungsverkauf bei Elon Musk (49)! Der Tesla-Gründer steht an der Spitze der reichsten Menschen der Welt. Vor einem Jahr sorgte der selbst ernannte "Technokönig von Tesla" allerdings für ungewohnte Schlagzeilen: Der CEO will sich offenbar in Bescheidenheit üben. Schon im vergangenen Mai hatte der Multimilliardär im Netz angekündigt, all seinen physischen Besitz verkaufen zu wollen. Nun ist Elon auf einem guten Weg, diesen Plan auch umzusetzen.

Via Twitter verkündete der 49-Jährige seine Etappenziele auf dem Weg zum vermeintlichen Minimalismus. Vor etwa einer Woche hatte der Unternehmer gefeiert, endlich all seine Häuser verkauft zu haben – abgesehen von einer Immobilie, die vorwiegend für Events genutzt wurde. Doch auch diese soll nun einen neuen Besitzer finden. "Ich habe mich entschieden, mein letztes bestehendes Haus zu verkaufen. Ich muss nur noch eine große Familie finden, die darin leben will. Es ist ein besonderer Ort", versicherte Elon im Netz. Laut Daily Mail ist das Gebäude für 37,5 Millionen Dollar zu haben. Der gebürtige Südafrikaner selbst lebt derzeit in einem Heim in Texas, für das er 50.000 Dollar Miete zahlt.

Doch warum das Ganze? Nach eigener Aussage will Elon damit der Kritik an seinem Reichtum den Wind aus den Segeln nehmen, wie er im Podcast "The Joe Rogan Experience" erklärte. "Ich glaube, Besitz drückt einen nieder. Und er bietet Angriffsfläche. Die Leute sagen: 'Hey, Milliardär, du hast all diese Dinge.' Naja, jetzt habe ich sie nicht mehr – was willst du jetzt tun?", schilderte der Geschäftsmann.

Getty Images Tesla-Gründer Elon Musk im Mai 2020

Getty Images Elon Musk 2020 in Washington, D.C.

Getty Images Elon Musk bei einem Event in Grünheide

