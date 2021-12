Robert gewährt Einblicke in seine Hochzeitsnacht! Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich der Qualitätssicherungsleiter und Juliane das Jawort – ohne sich je zuvor begegnet zu sein. Stattdessen vertrauten sie auf ein Expertenteam, das sie einander als ideales Match zuordnete. Bevor sie zur Hochzeitsreise nach Griechenland aufbrachen, hatten die Eheleute die Gelegenheit, sich nachts im Hotel näher kennenzulernen. Promiflash verriet Robert, wie die erste gemeinsame Nacht verlaufen ist!

Im Promiflash-Interview berichtete der 35-Jährige von seiner Hochzeitsnacht: "Wir haben in unseren ersten gemeinsamen Nacht miteinander geredet und die ersten Gedanken sowie Gefühle des anderen in Erfahrung gebracht." Angestoßen wurde bei den Frischvermählten aber auch. "Natürlich wurde das Glas Sekt noch ausgetrunken, bevor wir uns dem erholsamen Schlaf gewidmet haben", erzählte Robert.

Ganz so harmonisch blieb es in der jungen Ehe allerdings nicht lange. Kaum haben sie ihre Hochzeitsreise in Griechenland angetreten, krachte es bereits zum ersten Mal zwischen den beiden. Weil Robert das Segelboot nicht lenken konnte und gestresst war, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung mit Juliane.

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Juliane und Robert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

