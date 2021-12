Laura Hink gibt Einblicke hinter die Kulissen! Seit über einem Jahr spielt die Laiendarstellerin in der beliebten RTL2-Daily Berlin - Tag & Nacht den Charakter Lynn, ein Mädchen, das keine leichte Vergangenheit hatte. Nach einem One-Night-Stand wurde das Teenie-Girl schwanger – und mittlerweile dauert es nicht mehr allzu lange, bis das Kind das Licht der Welt erblickt. Doch wie ist es für Laura, plötzlich in die Rolle einer werdenden Mutter zu schlüpfen? Darüber sprach sie nun mit Promiflash.

Im Promiflash-Interview erklärte die Schauspielerin, dass sie sich zuvor ausgiebig darauf vorbereitet habe. Sie habe Gespräche mit ihren Coaches geführt – und sich natürlich auch belesen. "Ich habe mir dann in den Drehbüchern Notizen gemacht, in welchem Schwangerschaftsmonat Lynn ist und wie sich Schwangere in dem betreffenden Monat fühlen, damit ich das beim Spielen berücksichtigen kann", führte Laura weiter aus.

Doch wie kam ihr Seriencharakter eigentlich damit zurecht, plötzlich eine Teen-Mom in spe zu sein? "Am Anfang war es sehr schwierig für Lynn, da sie das Kind überhaupt nicht wollte", gab die Beauty ehrlich zu. Zunächst habe sie sich deshalb komplett dagegengestellt. Mit der Zeit habe sich Lynns Sicht auf die Schwangerschaft aber geändert: "Sie hat eingesehen, dass das Kind nichts dafür kann und hat das Kind immer mehr akzeptiert."

Anzeige

Instagram / laura__hnk Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / laura__hnk Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / laura__hnk Laura Hink, "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de