Für Tom Parker (33) ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Im Jahr 2018 gab das The Wanted-Bandmitglied seiner Freundin Kelsey Hardwick in einer feierlichen Zeremonie das Jawort. Nur ein Jahr später wurden die Eheleute dann zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter. Aurelia Rose bekam im vergangenen Jahr dann noch ein Geschwisterchen, ihren Bruder Bodhi Thomas. Jetzt verrieten Tom und Kelsey, dass das Paar über ein drittes Kind nachdenke.

Bei der Talkshow "Frauenzimmer" sprach der 33-Jährige nun offen über seinen Gehirntumor und wie er sich die gemeinsame Zukunft mit seiner Frau vorstelle. Als die beiden danach gefragt wurden, ob sie sich trotz des Gehirntumors vorstellen könnten, ein weiteres Kind zu bekommen, verriet Kelsey: "Nicht zu diesem Zeitpunkt. Gebt uns ein bis zwei Jahre und wir könnten über Baby Nummer drei sprechen". Daraufhin konnte sich ihr Liebster einen kleinen Scherz nicht verkneifen. "Wir sollten anfangen, aktiv zu werden", antwortete Tom humorvoll.

Vor Kurzem hatte Tom seinen Fans via Instagram überglücklich verkündet, dass der Tumor in seinem Kopf geschrumpft sei. "Wir haben meinen Gehirntumor unter Kontrolle. Wir haben die Ergebnisse meines letzten Scans erhalten und ich freue mich, sagen zu können, dass er stabil ist", hatte der "Glad You Came"-Interpret in einem emotionalen Post geschrieben. "Wir könnten uns zu diesem Zeitpunkt, nach etwa einem Jahr auf dieser Reise, nicht mehr wünschen", fügte der Brite abschließend hinzu.

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren zwei Kindern

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom Parkers Kinder Aurelia Rose und Bodhi Thomas im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de