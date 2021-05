Tom Parker (32) hat trotz aller widrigen Umstände die Zukunft im Blick. Im vergangenen Jahr machte der Sänger öffentlich, an einem Hirntumor zu leiden. Seitdem befindet sich der zweifache Vater in Behandlung – und konnte erst vor wenigen Wochen ein erfreuliches Update geben: Die Chemotherapie schlägt an und der Tumor hat sich bereits verkleinert! Mit dieser guten Nachricht im Rücken macht der The Wanted-Star Pläne für sein Leben – seine Frau Kelsey spricht nun über die gemeinsame Familienplanung.

"Wir wollen mehr Kinder – ich wollte schon immer eine große Familie und ich denke, es werden am Ende vier", offenbarte die Mutter im Gespräch mit OK! Magazine. Tom und sie würden positiv in die Zukunft schauen – vor allem nach den guten Nachrichten von den Ärzten. "Tom wird immer mein Tom sein und wir werden das durchstehen, wie immer", gab sie sich kämpferisch.

Auch Tom lässt sich von der Diagnose nicht unterkriegen – "Ich werde das bekämpfen", versicherte er im Interview. Sie würden sich viel mit den verschiedenen Behandlungen auseinandersetzen und über die Krankheit recherchieren. "Es gibt so viele Geschichten über Menschen, die eine schlechte Prognose erhalten haben und immer noch hier sind – zehn oder sogar 15 Jahre später."

