Ist Gülcan Kamps (39) Baby schon längst auf der Welt? Im Juni machte die einstige Viva-Moderatorin öffentlich, dass sie mit ihrem Mann Sebastian Kamps das erste Mal ein Baby erwarte! Seitdem wurde die Blondine nicht müde, detaillierte Updates zu ihrer Schwangerschaft zu geben – inklusive zentimetergenauer Umfangmitteilungen. Seit einer Woche ist es nun aber verdächtig ruhig auf Gülcans Profil geworden – hat die Geburt des Wonneproppens etwa schon stattgefunden?

Ein Blick auf Gülcans Instagram-Profil zeigt: Die 39-Jährige hat das letzte Mal vor fünf Tagen einen Post verfasst – eine gefühlte Ewigkeit, wenn man bedenkt, wie regelmäßig die Mama in spe zuvor Einblicke in ihren Schwangerschaftsalltag gegeben hatte. In ihrem letzten Beitrag schrieb sie noch direkt an ihren kleinen Schatz: "Jetzt wiegst du schon 3,6 Kilogramm und Mami und Papi können es gar nicht erwarten, dich zu umarmen."

Die Follower sind sich in den Kommentaren mittlerweile sicher, dass Baby Kamps, wie Gülcan ihren Kleinen im Netz oft liebevoll nennt, bereits angekommen ist: "Es ist so ruhig hier. Ich glaube, das Baby könnte sich auf den Weg gemacht haben", meinte nur eine Userin. Übrigens hat die TV-Beauty bislang immer noch nicht verraten, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt – auf einen Namen hat sie sich mit Sebastian allerdings schon geeinigt.

Anzeige

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps auf einem Event in Berlin im Oktober 2006

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de