Gülcan Kamps (39) ungeborenes Kind wächst und gedeiht! Die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps erwarten derzeit ihr erstes Baby und dürfen ihren ersten Nachwuchs schon sehr bald in den Armen halten. An dieser besonderen Zeit lässt die TV-Bekanntheit auch ihre Follower teilhaben und verriet erst vor wenigen Tagen, dass ihr Kind nun schon über drei Kilo auf die Waage bringt – und das macht sich auch an ihrer Körpermitte bemerkbar: 122 Bauchumfang misst Gülcan nun schon!

Via Instagram teilte die 39-Jährige ein neues Schwangerschaftsfoto von sich und präsentierte dabei stolz ihren Bauch. Dass die Geburt nicht mehr lange auf sich warten lässt, ist darauf deutlich zu erkennen. "Hallo und herzlich willkommen, 122 Zentimeter Bauchumfang!", schrieb die werdende Mutter zu dem Bild. In ihren anderen Umständen scheint Gülcan aber bei bester Laune zu sein. "Darauf erst mal ein Malzbier", ergänzte die "Groupies bleiben nicht zum Frühstück"-Darstellerin.

Bei aller Liebe für ihren Babybauch wird Gülcan aber vermutlich auch das Ende ihrer Schwangerschaft herbeisehnen. Weil ihr Ungeborenes so aktiv ist, kann sie kaum mehr schlafen. "Bei mir sind die Nächte gerade extrem kurz, weil Baby Kamps seit fast zwei Wochen jede Nacht eine kleine Party feiert", hatte die Beauty vor wenigen Wochen berichtet.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2021

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

