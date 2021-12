Wie ist es Romina Palm (22) nach ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel ergangen? Die Kölnerin nahm in diesem Jahr an der Modelshow mit Heidi Klum (48) teil und belegte den vierten Platz. Seitdem ist sie neben ihrer Tätigkeit als Influencerin auch als Model aktiv. Doch nicht nur ihre berufliche Situation hat sich geändert: Auch Rominas Persönlichkeit hat einen kleinen Wandel durchgemacht.

In einem YouTube-Video erzählte die 22-Jährige: "Mein Kopf hat sich seit GNTM so krass verändert. Ich bin durch so viele Höhen und Tiefen gegangen, was mich stärker gemacht hat." Ihr jetziges Ich verglichen mit dem vor einem Jahr sei ein komplett anderes. Sie sei nun viel selbstbewusster, fokussierter, selbstständiger und könne viele Dinge besser einschätzen. Doch es gebe auch Schattenseiten. "Ich habe mehr Stress, ich habe mehr Druck. Es hat sich sowohl im Positiven als auch im Negativen sehr viel verändert", gab die TikTokerin preis. Sie habe nun mehr Verantwortung und Pflichten, derer sie sich vorher nicht bewusst gewesen sei.

Darüber hinaus habe Romina durch ihre GNTM-Teilnahme viele neue Freunde dazugewonnen. Manche davon wohnen sogar in ihrer Nähe. Im Gegensatz dazu hätten nach der Show aber auch ein paar alte Bekannte etwas aufgesetzt versucht, wieder mit ihr in Kontakt zu treten.

