Raphael Fasching (23) und Kim-Denise Lang (24) schweben auf Wolke sieben! Anfang Dezember verrieten der Sieger der aktuellen Bachelorette-Staffel und das Bachelor-Girl aus der Rosenausgabe mit Niko Griesert (31) gegenüber Promiflash, dass sie ein Paar sind. Bei ihren jeweiligen Auftritten in den Flirtshows konnten sie ihr großes Glück zwar nicht finden – trotzdem hat das Rosen-Universum die beiden zusammengeführt. Nach dem Liebes-Outing besucht Raphael seine Liebste derzeit in ihrer Heimat und teilte neuen Pärchen-Content.

Schon am Donnerstag hatte der Österreicher seinen gepackten Koffer auf Instagram präsentiert und seine Community raten lassen, wohin es geht. Einige hatten tatsächlich richtig getippt: Denn der 23-Jährige ist mittlerweile in Deutschland bei Kim angekommen. Die Beauty teilte zunächst ein Video, das das Duo im Auto zeigt. Während Raphael mit der rechten Hand das Lenkrad in der Hand hält, hat er die freie Hand liebevoll auf die Beine seiner Freundin gelegt. Nach gemeinsamen Unternehmungen ließen die Turteltauben den Abend bei einem Glas Wein ausklingen – mit einem Boomerang-Video gab der Fotograf Einblicke in den romantischen Pärchen-Abend.

Aber wie haben sich die Blondine und der Lockenkopf eigentlich kennengelernt? Raphael verriet, dass sie sich bei der Geburtstagsfeier seines Staffelkollegen Lars Maucher (25) in Stuttgart über den Weg gelaufen waren. Sein Kumpel ist auch ziemlich stolz darauf, die beiden erfolgreich zusammengebracht zu haben. "Ich bin sehr froh, die zwei verkuppelt zu haben. Mich freut es sehr für die zwei und ich wünsche ihnen nur das Beste", betonte Lars im Promiflash-Interview.

privat Kim-Denise Lang und Raphael Fasching

Instagram / raphael.f_ Raphael Fasching und Kim-Denise-Lang

Instagram / lars.m_27 Bachelorette-Teilnehmer Lars Maucher

