Seit etwa einem Jahr sind Olivia Wilde (37) und Harry Styles (27) bereits ein Paar. Die ersten Liebesgerüchte wurden laut, nachdem die Schauspielerin und der Sänger im Januar Händchen haltend von Paparazzi erwischt worden waren. Bei den beiden soll es am Set ihres gemeinsamen Films "Don't Worry Darling" gefunkt haben. Ihre Beziehung halten sie bislang aber größtenteils privat. Nun ließ Olivia sich aber doch ein kleines Detail entlocken: Sie ist zurzeit so glücklich wie noch nie.

In einem Interview mit Vogue wurde die 37-Jährige unter anderem auf die Beziehung zu Harry angesprochen. Dass sie sich aufgrund ihrer Liebe in der Presse und im Netz auch viele fiese Kommentare gefallen lassen muss, scheint der "Rush"-Darstellerin allerdings nichts auszumachen. "Ich glaube, wenn man wirklich glücklich ist, ist es egal, was Fremde über einen denken. Alles, was für dich zählt, ist, was wahr ist und was man liebt und wen man liebt", erklärte sie. Außerdem verriet sie: "Ich bin glücklicher als je zuvor. Und ich bin gesünder als je zuvor. Und es ist einfach wunderbar, so etwas zu fühlen."

Zwar lässt sich Olivia normalerweise nicht zu Kommentaren zu ihrem und Harrys Privatleben hinreißen, sein berufliches Talent hat sie hingegen schon häufig öffentlich gelobt. Anfang des Jahres schrieb sie zum Beispiel über ihre gemeinsame Zusammenarbeit bei "Don't Worry Darling": "Er kam an Bord mit seiner Bescheidenheit und seinem Charme. Er hat uns Tag für Tag mit seinem Talent, seiner Wärme [...] umgehauen."

Getty Images Olivia Wilde bei der Lacma Art+Film Gala, 2021

Getty Images Harry Styles bei den Grammy Awards, 2021

Backgrid / ActionPress Olivia Wilde und Harry Styles am Set von "Don't Worry Darling"

