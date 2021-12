Chris Noth (67) hätte sich eine andere Geschichte für seine Serienfigur Mr. Big gewünscht. Seit wenigen Tagen sind die ersten Folgen von And Just Like That in Deutschland bei dem Streaminganbieter Sky abrufbar. Lange haben die Fans von Sex and the City auf das Sequel gewartet. Der Serienmacher Michael Patrick King verriet nun, wie Chris Noth auf die neue Story rund um Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) und seine Rolle reagierte.

Achtung, Spoiler!

Beim Pitch für die Serie habe der Produzent den Schauspieler gefragt, ob er Lust habe, wieder mitzumachen, um dann zu sterben. "Und dann meinte er: 'Natürlich nicht, wer möchte das schon?", erzählte Michael Patrick in einem Interview mit Us Weekly. Nachdem der Serienschöpfer dem TV-Star alles genau erklärt hatte, habe dieser dann doch Gefallen an der Storyline seiner Figur gefunden und seine eigenen Ideen mit eingebracht. "Dann haben Chris und ich viel gearbeitet, und es war aufregend, weil er ein großartiges Gespür hat, ein großartiges Gespür für Geschichten", erinnerte sich der Serienautor.

Chris habe jede Einzelheit seines Serientods gemeinsam mit ihm erarbeitet. Auch die letzten Worte von Mr. Big an seine Frau Carrie seien dem Darsteller zuzuschreiben. Wie Michael Patrick King festhielt, seien er und der Schauspieler überaus zufrieden mit der Geschichte, die sie geschaffen haben. "Wir sind beide sehr glücklich über die gewagte Entscheidung, Mr. Big zurückkommen und gehen zu lassen", teilte er mit.

