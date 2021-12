Neele Bronst (25) schwelgt in Erinnerungen! Im Januar 2020 begrüßte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Sohn auf der Welt. Seitdem meistert sie ihren Mama-Alltag weitgehend alleine – zu ihrem Ex-Freund, dem Vater des Kindes, hat die Hamburgerin fast keinen Kontakt: Im August gab sie sogar preis, dass er kaum Interesse an seinem Kind zeige. Trotzdem lässt sich Neele davon nicht unterkriegen: Sie blickt nun auf ihre Schwangerschaft zurück!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 25-Jährige eine Collage, die sie vor und nach der Geburt ihres Sohnes zeigt. Darunter teilte sie ihre Gedanken mit ihren Fans: "Die Zeit vergeht so schnell, wenn ich daran denke, dass ich letztes Jahr noch schwanger gewesen bin." Die vergangenen Monate seien für Neele teilweise ziemlich hart gewesen, doch mittlerweile sei sie total dankbar für die negativen Erfahrungen, denn diese haben sie zu einer noch stärkeren Frau gemacht. "Irgendwann wache ich morgens auf und kenne den Grund, weshalb ich durch all diese schweren Tage und schlaflosen Nächte durchmusste", notierte das Model abschließend.

Für ihre Worte bekam die Beauty in der Kommentarspalte unter ihrem Posting viel Zuspruch – darunter auch von ihren ehemaligen GNTM-Kolleginnen. "Es war eine verdammt miese Zeit und ich finde nicht, dass du das verdient hast", schrieb beispielsweise Claudia Fiedler. Neu-Mama Brenda Patea (28) reagierte ebenfalls auf den Beitrag – und zwar mit einem roten Herz-Emoji.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / neelejay Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst mit ihrem Sohn

Instagram / claudiafie Claudia Fiedler, Ex-GNTM-Kandidatin

