Tim Raue (47) gehört zu den erfolgreichsten TV-Köchen Deutschlands – doch auch der Küchenvirtuose hatte zu Beginn seiner Karriere große Versagensängste. Seit 2015 ist der gebürtige Berliner immer wieder in Fernsehsendungen wie Tim Mälzers (50) Show Kitchen Impossible zu sehen gewesen und auch das Netflix-Format "Chef's Table" widmete ihm bereits eine Folge. Vorm Herd steht Tim allerdings schon seit den 90ern. Zu Beginn hatte er nicht so gute Kritiken einstecken müssen. Die Panik vor unzufriedenen Gästen hatte Tim psychisch später zusätzlich schwer belastet!

Das verriet Tim in dem Weinpodcast "Terroir & Adiletten" mit Willi Schlögl und Rapper Harris. "Meine allererste Bewertung waren zehn Punkte im Gault Millau. Ich habe das mal so übersetzt: Egal, was du da in der Küche gemacht hast, werde lieber Kfz-Mechaniker", berichtete der 47-Jährige. Doch auch der Druck, jeden Gast zufriedenstellen zu wollen, habe ihm lange Zeit so sehr zugesetzt, dass er sich sogar einen Psychotherapie-Platz habe suchen müssen! "Ich habe es nicht geschafft, damit klarzukommen, dass man nie alle glücklich machen kann. Das hat mich einfach getroffen", erzählte er. Tim habe sich im Gesamten infrage gestellt.

Auch wenn die ersten Kritiken vielleicht nicht grandios ausgefallen waren, konnte der Starkoch aber schon damals sehr stolz auf seine Entwicklung sein. Denn in seiner Jugend hatte Tim kurz davor gestanden, abzurutschen: "Mit 16 hatte ich alles durch – Heroin, Kiffen und Koksen, alles." Genau weil er all das hinter sich gebracht hat, habe er extrem hohe Ansprüche an sich: "Gut reicht mir nicht, ich brauche sehr gut. Ich habe mich von der Gosse hoch gearbeitet und möchte heute nichts Billiges oder Einfaches mehr haben", schloss er ab.

Podcast "Terroir & Adiletten" Starkoch Tim Raue bei der Podcastaufnahme mit Rapper Harris und Willi Schlögl

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Tim Raue und Tim Mälzer

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Tim Raue und Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

