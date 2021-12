Armie Hammer (35) ist wohl auf dem Weg der Besserung! Im Mai hatte sich der Schauspieler wegen seiner Suchtprobleme mit Drogen und Alkohol in professionelle Behandlung begeben. Zudem hatten ihm mehrere Frauen vorgeworfen, sie sexuell missbraucht zu haben. Auch seine mutmaßlichen kannibalistischen Fantasien kamen dabei ans Licht. Anscheinend ist er nicht mehr in der Klinik, wie sein Anwalt jetzt bestätigte: Armin geht es wieder besser und er hat die Therapie beendet!

In einem Statement gegenüber E! News ließ der Anwalt des 35-Jährigen verlauten: "Ich kann bestätigen, dass Herr Hammer die Behandlungseinrichtung verlassen hat und es ihm gut geht." Armie hatte die stationäre Reha, welche er im Mai begonnen hatte, zwischenzeitlich sogar freiwillig verlängert. Er wollte so lange bleiben wie nötig. Laut The Sun hat der "Rebecca"-Schauspieler die Klinik am vergangenen Freitag nun nach knapp neun Monaten verlassen.

Dem Ganzen waren schwere Zeiten für Armie vorausgegangen: Im März hatte eine Frau ihn öffentlich der Vergewaltigung beschuldigt. Zu diesem Zeitpunkt soll der Hollywoodstar noch mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (39) verheiratet gewesen sein. Ob und wie Armie seine Schauspiel-Karriere fortsetzen wird, ist bisher noch nicht bekannt – nach Bekanntwerden der schweren Anschuldigungen musste er seinen Job erst mal auf Eis legen.

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, 2018

Anzeige

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im März 2018

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de