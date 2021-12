Klare Ansage! Laura Morante (31) und Mike Heiter (29) gehen seit über einem Jahr zusammen durchs Leben. Nach Lauras Teilnahme an Are You The One? und Mikes Teilnahme an Love Island und Das Sommerhaus der Stars traten sie in Kampf der Realitystars in diesem Jahr erstmals gemeinsam vor die Kamera. Die beiden können jedoch offenbar nicht genug voneinander bekommen. Nun ist es sogar so weit, dass Laura einen krassen Entschluss fasste: Sie will nicht mehr ohne Mike feiern gehen!

In ihrer Instagram-Story meldete sich Laura aus dem Auto bei ihrer Community. Sie erzählte, dass sie am Vorabend allein feiern war und einen lustigen Abend hatte. Ihr Schatz sei darüber jedoch gar nicht erfreut gewesen, berichtete sie. "Ich sag mal so, wenn die Eifersucht knallt, wird man schnell fuchsig", erklärte sich der Muckimann daraufhin. Laura wäre dann klar geworden, dass sie ohne ihren Schatz nicht mehr ausgehen wolle.

"Es würde sich nicht mehr für mich lohnen, alleine feiern zu gehen, wenn, dann nur mit meinem Schatz", betonte Laura. Mit ihm habe sie einfach mehr Spaß und bereits während der Partynacht hatte sie wohl kein gutes Gefühl. "Ich hatte schon die ganze Zeit so ein schlechtes Gewissen", gab sie rückblickend preis. "Ohne Mike keine Party", fasste Mike den Entschluss zusammen.

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante, 2021

Anzeige

Instagram / mikeheiter Laura Morante und Mike Heiter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de