Phantastische Tierwesen-Fans aufgepasst: Der erste Trailer für den neuen Film ist da! Im kommenden Jahr soll der neue Streifen in die Kinos kommen und es wird wieder magisch und mystisch. "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" ist bereits der dritte Teil der Reihe. In den vorherigen Filmen hatte neben dem Hauptdarsteller Eddie Redmayne (39) unter anderem Johnny Depp (58) mitgewirkt – dieser wird jetzt jedoch von Mads Mikkelsen (56) ersetzt.

Im neuen Trailer zum Film sieht man den dänischen Schauspieler nun zum ersten Mal in der Rolle des Gellert Grindelwald. Anders als sein Vorgänger zeigt sich Mads in dem Film mit leicht gräulichen Haaren und einem frisch rasierten Gesicht. Johnny hingegen trug als Grindelwald eine wasserstoffblonde Mähne mit dazu passenden Augenbrauen und einem Schnurrbart. Während einige Fans schon jetzt begeistert sind, scheinen sich genauso viele noch nicht sicher zu sein, was sie von der neuen Besetzung halten sollen. "Ich werde Johnny Depp wirklich in seiner Rolle vermissen, aber ich denke Mads wird das auch gut machen. Trotzdem habe ich Schwierigkeiten, Grindelwald und Depp voneinander zu trennen", merkte ein User auf YouTube an.

Der 56-Jährige löste Johnny in dem Harry Potter-Prequel ab, nachdem dieser von Warner Bros. gebeten worden war, von seiner Rolle zurückzutreten. Grund dafür war sein lang anhaltender Rechtsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard (35), die ihm vorgeworfen hatte, ihr gegenüber handgreiflich geworden zu sein. Nach seiner verlorenen Verleumdungsklage gegen das britische Boulevardblatt The Sun hatte das Filmstudio endgültig den Schlussstrich gezogen.

ActionPress/SIPA PRESS Johnny Depp als Grindelwald in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

ActionPress Eddie Redmayne in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen"

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp, 2016

