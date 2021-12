Sie sind überglücklich! Bibi Claßen (28) und ihr Mann Julian verkündeten im März, dass sie sich ein Ferienhaus in Spanien bauen lassen. Seitdem gaben die beiden ihren Fans immer wieder Einblicke, wie weit ihr Rückzugsort mittlerweile gediehen ist. Jetzt meldete sich Bibi wieder mit einem Update – denn das Haus ist inzwischen fast fertig: Die YouTuberin zeigte sich überwältigt von der Urlaubsunterkunft.

In ihrer Instagram-Story nahm Bibi ihre Follower mit auf eine kleine Tour durch den mallorquinischen Rohbau. Dabei fallen neben einer modernen Architektur mit klaren Linien und hellen Farben vor allem die bodentiefen Fensterfronten ins Auge. "Ich bin so geflasht, ich kanns gar nicht fassen, ich stehe hier vor dem Haus! Wir haben es jetzt zum ersten Mal in diesem Zustand gesehen und es ist einfach so geil!", freute sich die Influencerin.

Zurzeit stünden viele Termine mit dem Architekten und dem Gärtner an, um Haus und Grundstück den letzten Feinschliff zu verpassen, strahlte Bibi: "Es sind so viele Eindrücke, so viel auf einmal, wir müssen das erst mal verarbeiten." Ein paar Tage seien Julian und sie jetzt noch vor Ort, um die nächsten Schritte in die Wege zu leiten.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen vor ihrem Ferienhaus in Spanien

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen vor ihrem Ferienhaus in Spanien

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen

