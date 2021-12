Juliane hat den ersten Zoff mit ihrem Mann gut verdaut. Bei Hochzeit auf den ersten Blick heiratete die Krankenschwester ihren Robert, ohne ihn vorher zu kennen. Bei der ersten Begegnung stimmte die Chemie prompt zwischen den beiden, doch die Harmonie hielt nicht lange an. Ihre Flitterwochen in Griechenland begannen mit einem Zoff. Ihr Mann warf der Brandenburgerin sogar vor, unehrliche Absichten zu haben, was sie verletzte. Doch heute sagt Juliane: Der Streit habe ihr und der Beziehung gutgetan.

"Ich bin selbst über mich hinausgewachsen und habe früher nicht den ersten Schritt auf den Mann zu gemacht, um das Gespräch zu suchen", erklärte Juliane im Interview mit Promiflash. Tatsächlich stellte die 31-Jährige Robert direkt zur Rede, als er in einer stressigen Situation den Anschein machte, die Fassung zu verlieren. In ihren früheren Beziehungen habe sich Juliane immer einen Partner gewünscht, der verständnisvoll und kommunikativ ist. Kurz habe es in der Sendung so gewirkt, als hätte sie diesen Mann auch in Robert nicht gefunden, aber durch das Gespräch konnten sich beide zusammenraufen.

Der Qualitätssicherungsleiter entschuldigte sich bei seiner Frau für sein Verhalten – das habe Juliane auch erwartet, betonte sie gegenüber Promiflash: "Für mich ist eine Entschuldigung selbstverständlich und gehört bei einem Fehlverhalten dazu." Für die Brünette stand jedoch fest, dass sie das Experiment aufgrund des Streits nicht abbrechen würde. "Ich denke, das kriegen wir schon in den Griff", zeigte sich Juliane gegenüber Robert in der Sendung zuversichtlich.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

