Wie reagierte Sissi Hofbauer auf Benjamin Melzers Antrag? Im Promiflash-Interview verkündeten das Transgender-Model und seine Liebste vor wenigen Tagen erfreuliche Neuigkeiten aus ihrem Privatleben: Das Paar wagt den nächsten Beziehungsschritt und hat sich verlobt! Diese News überraschte aber nicht nur die Fans – auch die zukünftige Ehefrau war von diesem Schritt so richtig überrumpelt: Sissi hat den Heiratsantrag überhaupt nicht kommen sehen!

Eigentlich hätten die beiden zuvor schon superoft über das Heiraten gesprochen, wie Sissi Promiflash erklärte – doch als es dann so weit war und Ben um ihre Hand angehalten hatte, sei sie total erstaunt gewesen. "Sie hat nichts geahnt, wirklich nicht. Bis zur letzten Minute war sie komplett perplex", erklärte der 34-Jährige. Seine Verlobte rief sich den besonderen Moment in Erinnerung: "Bis er auf die Knie gegangen ist, dann hab ich es so langsam gecheckt."

Könnte das etwa auch daran gelegen haben, dass Ben den Antrag zunächst gar nicht geplant hatte? "Es war mehr spontan", betonte der Beau und verdeutlichte: "Ich war eigentlich wegen einer Uhr beim Juwelier. Dort habe ich die schönen Ringe gesehen und mir gedacht 'Bist du eigentlich doof? Warum eine Uhr? Kauf doch lieber einen Ring!'"

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer, Schwester von Anna Hofbauer

Privat Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer, 2021

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer

