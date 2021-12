Kim Kardashian (41) kann auf ihren neuen Freund zählen. Die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit und Rapper Kanye West (44) leben nicht nur in Trennung – Kim hat sogar schon die Scheidung eingereicht. Die Mutter von vier Kindern möchte den Prozess beschleunigen und endlich auch vor dem Gesetz als Single gelten. Damit geht auch einher, dass sie den Nachnamen ihres Nochehemannes ablegt. In Kims Pass soll "West" also nicht mehr auftauchen. Ihr neuer Freund Pete Davidson (28) unterstützt sie in diesem Vorhaben selbstverständlich.

Ein Insider plauderte nun gegenüber HollywoodLife aus, dass der Comedian die 41-Jährige einfach rundum zufrieden sehen möchte. "Wenn sie es tun will, ist er dafür. [...] Er lebt nach dem Motto: Mach, was immer dich glücklich macht", verriet die Quelle. Pete möchte Menschen darin unterstützen, ihre Ziele und Wünsche durchzusetzen – und diese Werte vermittelt er eben auch seiner Liebsten.

Ob sich der TV-Star vielleicht aber auch darauf freut, dass Kim schon bald ganz offiziell den Singlestatus annehmen wird? Bisher haben die zwei ihre Liebe immerhin noch nicht so richtig öffentlich gemacht. Zwar haben sie sich schon turtelnd und händchenhaltend unter Leuten gezeigt – ein richtiges Statement zu ihrer Beziehung gibt es bis dato aber nicht. Gut möglich also, dass das Model vorerst alle Details der Scheidung klären möchte.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2014

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian beim "Forbes Women's Summit 2017"

Anzeige

MEGA Pete Davidson, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de