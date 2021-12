Ana de Armas (33) ist allem Anschein nach jetzt definitiv über ihren Ex Ben Affleck (49) hinweg. Das Schauspielerpaar hatte sich Anfang des Jahres nach rund elf Monaten getrennt. Während der Oscar-Gewinner nur kurze Zeit später seine frühere Beziehung zu Jennifer Lopez (52) wieder aufflammen ließ, zeigte sich das Bond-Girl erst im Sommer mit einem neuen Mann an ihrer Seite – und zwar mit dem Tinder-Vizepräsidenten Paul Boukadakis (37). Jetzt wurden die beiden erneut zusammen gesichtet – diesmal sogar wild knutschend.

Paparazzi erwischten die Turteltauben am Wochenende in Los Angeles. Auf den Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, wirkt es so, als ob Ana und Paul nur Augen füreinander haben. Sie halten die ganze Zeit über Händchen und werfen sich verliebte Blicke zu – vor allem die "Knives Out"-Darstellerin scheint ihre Finger oder besser gesagt ihre Lippen nicht von dem Unternehmer lassen zu können. So überhäuft sie den 37-Jährigen regelrecht mit Küssen und legt nur ganz selten eine Knutschpause ein.

Laut mehrerer Insider sollen sie sich schon seit einigen Monaten daten. "Paul und Ana wurden sich durch Freunde vorgestellt", hatte eine Quelle gegenüber Page Six bereits im Sommer ausgeplaudert. Den neuen Bildern nach zu urteilen, hat es seitdem bei dem Geschäftsmann und der gebürtigen Kubanerin mächtig gefunkt. Denn ihre Zuneigung füreinander und ihre Chemie ist kaum zu übersehen.

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas, Juli 2020

Pascal Le Segretain / Staff Schauspielerin Ana de Armas im Februar 2020

Getty Images Ana de Armas, Schauspielerin

