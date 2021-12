Weitere Infos kommen ans Licht! Die Nachricht von Mirco Nontschews Tod schockierte vor gut einer Woche seine Fans und Weggefährten. Nach wie vor ist unklar, woran der gebürtige Berliner starb – die Untersuchungen dazu dauern noch an. Viele fragen sich nun, wie Mircos letzte Tage ausgesehen haben mögen. Fest steht, dass er eine Weile vor seinem Tod schon nicht mehr auf Nachrichten reagiert hatte.

Der Fernsehproduzent Otto Steiner (58) hatte kurz vor Mircos Tod noch mit dem Komiker zusammengearbeitet. Im RTL-Interview berichtete er nun, dass er schon Tage zuvor vergeblich versucht hatte, Mirco zu erreichen: "Ich hatte ihm am Dienstag noch eine Nachricht geschrieben, weil ich am Sonntag in Berlin war und ihn treffen wollte." Auf diese Nachricht habe er jedoch nie eine Antwort erhalten, fügte der 58-Jährige hinzu.

Mirco war am 3. Dezember leblos in seiner Berliner Wohnung aufgefunden worden. Mit einer bewegenden Gedenksendung nahm der Sender Abschied vom einstigen "RTL Samstag Nacht"-Star. Das berührte auch viele Fans. "Zum Lachen hast du uns immer gebracht, das Heulen hätte ich mir gerne erspart", schrieb ein User auf Twitter.

Amazon/ Frank Zauritz Michael Bully Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

ActionPress Mirco Nontschew, Entertainer

United Archives GmbH / ActionPress Mirco Nontschew, Tanja Schumann, Stefan Raab, Wigald Boning und Stefan Jürgens, 1995

