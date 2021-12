Khloé Kardashian (37) genießt ihre Zeit mit ihrer Tochter. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit wurde in den vergangenen Wochen mit ganz schön unangenehmen Schlagzeilen über ihren Ex-Freund Tristan Thompson (30) konfrontiert. Der NBA-Spieler soll eine andere Frau bei einem One-Night-Stand geschwängert haben – und das, während er noch mit Khloé zusammen war. Jetzt scheint sich der Realitystar mit seiner Tochter abzulenken.

Auf Instagram teilte die 37-Jährige einen niedlichen Schnappschuss mit ihrer Tochter True Thompson (3) auf dem Arm. Die TV-Bekanntheit betitelte das Foto: "Mein kleiner Liebling". Das Duo genoss einen Abend mit seiner Familie – Trues Papa Tristan war offenbar nicht eingeladen. Khloé und ihre Kleine besuchten ihre Schwester Kim Kardashian (41), die bei sich zu Hause eine private Vorführung des neuen Animationsfilms "Sing 2" veranstaltete.

Mit ihrem Babydaddy Tristan scheint Khloé nun endgültig abgeschlossen zu haben – für sie ist das Liebes-Aus Insidern zufolge dieses Mal final. Tatsächlich soll der Basketballer seiner Ex nicht einmal selbst von den Babynews erzählt haben. "Es waren Nachrichten der sozialen Medien, die ihr Team bekommen hat, lange bevor die Geschichte herauskam", verriet ein Informant gegenüber The Sun.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

ActionPress/Juliano/X17online.com Tristan Thompson und Khloé Kardashian

Getty Images Khloé Kardashian, 2017

