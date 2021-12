Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31) haben einen Grund zum Feiern! Der ehemalige Prince Charming-Kandidat und der einstige Bachelorette-Single sind ein glückliches Paar. In ihrer Beziehung haben sie bislang aber nicht nur Höhen, sondern auch einige Tiefen erlebt: Sie waren mehrmals getrennt, fanden aber immer wieder zueinander. Heute vor genau zwei Jahren sind sie zum ersten Mal zusammengekommen. Aus diesem Anlass machte Sam seinem Rafi nun eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte der 30-Jährige ein Foto, auf dem er als Weihnachtsmann verkleidet Rafi einen Kuss auf die Wange gibt. In der Bildunterschrift schwärmte er: "Wow, zwei Jahre sind wir jetzt schon zusammen. Ich hätte am Anfang selbst nie gedacht, dass es so lange hält. Wir mussten ziemlich viele Hürden überwinden." Auch heute sei nicht alles perfekt. Trotzdem habe Sam noch mit keiner Person – abgesehen von seiner Familie – so viel Zeit verbracht wie mit Rafi. "Wir können oft irgendwie nicht mit, aber schon gar nicht ohneeinander. [...] Liebe dich. Mein Herz gehört natürlich nur dir", fasste der gebürtige Cloppenburger zusammen.

Doch auch Rafi widmete seinem Liebsten anlässlich ihres zweiten Jahrestags ein paar Zeilen: "Ich bin ja nicht so der Typ der großen Worte, wenn es um Gefühle geht, doch es sagt schon einiges, wenn ich mit einer Person zwei Jahre das Bett und mehr teile." Der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer freue sich auf viele weitere Jahre mit Sam.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek im August 2021

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im Juli 2021

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek, Reality-TV-Kandidaten

