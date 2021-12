Perrie Edwards (28) befindet sich als Neu-Mama auf Wolke sieben. Im August wurden die Little Mix-Sängerin und ihr Freund Alex Oxlade-Chamberlain (28) Eltern von Söhnchen Axel. Der süße Fratz ist Perries ganzer Stolz und deshalb auch regelmäßiger Gast in den Instagram-Storys seiner Frau Mama. Nun teilte Perrie einen weiteren niedlichen Schnappschuss und brachte ihre Fans damit wohl zum Schmelzen: Baby Axel in einem riesigen Kapuzenpullover!

Perrie hat nämlich vor Kurzem ihre eigene Modelinie "Disora" ins Leben gerufen. Am Montag begab sie sich für einige neue Entwürfe der Kapuzenpullover-Kollektion ins Büro. Auf Instagram zeigte sie sich in ihrem khakifarbenen Oberteil. Doch auch Baby Oxlade-Chamberlain wurde kurzerhand zum Mini-Model. Ihren 13.8 Millionen Followern präsentierte sie ihren kleinen Wonneproppen in einem viel zu großen Hoodie ihrer Marke.

Ihre Fans rasteten unter dem Bild wegen der Niedlichkeit Axels förmlich aus. "Oh mein Gott, Axel ist so süß!", schrie einer begeistert. "Er ist das süßeste Baby, das ich je gesehen habe", kommentierte ein weiterer Perrie-Anhänger.

Instagram / perrie edwards Perrie Edwards' Sohn Axel im übergroßen Hoodie

Instagram / perrie edwards Perrie Edwards im Dezember 2021

Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit ihrem Freund Alex

