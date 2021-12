War die ganze Sache etwa doch nicht abgesprochen? Evanthia Benetatou (29) sorgte gerade für eine große Überraschung: Sechs Monate lang hatte die frischgebackene Mama das Gesicht ihres Babys George Angelos nicht öffentlich gezeigt. Dass sie mit dieser eigenen Regel nun brach, war angeblich mit dem Papa ihres Sohnes Chris Broy (32) abgeklärt. Doch der war über den ersten Online-Auftritt seines Kleinen alles andere als erfreut!

In seiner Instagram-Story bezog Chris jetzt klare Stellung: "Ich werde niemanden in die Öffentlichkeit ziehen, der noch nicht selbst darüber entscheiden kann." An seine Ex-Partnerin richtete sich der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer eher zwischen den Zeilen: "Ich kann appellieren und gute Ratschläge geben, aber mehr kann ich in dieser Situation dann auch nicht tun."

Doch aufgeben will der Fitnessfan in dieser Sache offenbar nicht so einfach. Zumindest kündigte er an, sich weiterhin für die Privatsphäre seines Kindes einsetzen zu wollen: "Ich habe das für mich selbst entschieden und werde alles Weitere für den Schutz von Baby George tun."

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Anzeige

Instagram / chris_broy Reality-TV-Star Chris Broy

Anzeige

RTLZWEI/Karl Vandenhole Chris Broy, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de