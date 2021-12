2014 gaben sich Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) das Ja-Wort. Zusammen bekamen sie die vier Kinder: North (8), Saint (6), Chicago (3) und Pslam (2). Doch seit letztem Jahr ist alles aus. Im Februar 2021 reichte sie die Scheidung ein. Zwar versuchte der Rapper seine Noch-Ehefrau mit allen Mitteln zurückzugewinnen. Doch das scheint nichts zu nützen. Denn Kim stellte nun klar: Ihre Ehe mit Kanye ist für sie endgültig gelaufen!

In neuen juristischen Dokumenten, welche tmz veröffentlichte, untermauerte der Keeping up with the Kardashians-Star seine Aussagen: "Keine Beratung oder Versöhnungsbemühungen werden zu diesem Zeitpunkt von irgendeinem Wert sein." Am Ende waren die Differenzen zwischen dem "Praise God"-Interpreten und der Reality-Beauty wohl zu groß. Auch ihre vier Kinder konnten ihre Ehe nicht mehr retten. Doch wenn es nach der Reality-Beauty gegangen wäre, wären die beiden scheinbar schon längst nicht mehr verheiratet. "Ich habe Kanye mehrmals aufgefordert, der Aufteilung und Beendigung unseres Ehestatus zuzustimmen. Er hat auf meine Bitte nicht reagiert", gab sie in den Dokumenten an.

Die vierfache Mutter fügte noch hinzu: "Kanye und ich verdienen beide die Möglichkeit ein neues Leben aufzubauen." Seit November datet Kim den Komiker Pete Davidson (28). Ihre Mutter Kris Jenner (66) hat ihn auch schon kennengelernt.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Familie

Anzeige

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de