Kim Kardashian (41) konzentriert sich auf ihre Zukunft! Und in der wird ihr Noch-Ehemann Kanye West (44) keine Rolle mehr spielen. Seit fast einem Jahr ist bekannt, dass die beiden getrennte Wege gehen werden. Während Kim seit ein paar Wochen mit dem Comedian Pete Davidson (28) zusammen ist, möchte Kanye seine Beziehung zu dem Keeping up with the Kardashians-Star aber noch nicht aufgeben. Kann er Kim möglicherweise doch noch zurückgewinnen?

Gegenüber Hollywood Life stellte ein Insider nun klar: "Kim wird nicht wieder mit Kanye zusammenkommen." Nachdem der Rapper in seiner Instagram-Story ein Kuss-Foto von den beiden gepostet hatte, hofften die Fans darauf, dass die Multimillionärin wieder zu ihm zurückkommen würde. Doch daraus wird wohl nichts. "Kim hat in keiner Weise angedeutet, dass sie die Sache wieder in Ordnung bringen will. Kim hat Kanye bereits vor Monaten mitgeteilt, dass deren Ehe beendet ist, als sie die Scheidung eingereicht hat", berichtete die Quelle weiter.

Auch die Schwestern der Reality-Beauty Kourtney (42), Khloe (37), Kendall (26) und Kylie (24) scheinen nicht zu verstehen, warum niemand dem Rapper klarmacht, dass die Trennung besiegelte Sache ist. Zwar teilen sich Kim und Kanye das Sorgerecht ihrer vier Kinder North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) – doch ein Liebescomeback wird es wohl trotzdem nicht geben.

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Model

Instagram / kourtneykardash Die Kardashian-Schwestern

