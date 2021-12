Es ist ein etwas anderer Wecker! Kim Kardashian (41) ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch liebevolle Mutter von vier Kindern. North (8), Saint (6), Chicago (3) und Psalm (2) sind der ganze Stolz der Influencerin, wie sie immer wieder im Netz betont. Für die Vorweihnachtszeit hat sie sich nun etwas ganz Besonderes für ihre Kinder ausgedacht: Ein Pianist weckt Kims Nachwuchs täglich mit Weihnachtsliedern!

In ihrer Instagram-Story zeigte die 41-Jährige nun, wie ein typischer Dezembermorgen im Hause Kardashian-West aussieht. Der Grammy-Gewinner Philip Cornish sitzt an einem weißen Flügel in Kims Wohnzimmer und trällert bekannte Weihnachtshits – und das, um ihre Schätze aus deren Betten zu kriegen! "Jeden Morgen im Dezember kommt Philip vorbei, um die Kinder mit Weihnachtsmusik zu wecken", erklärte die Vollblutmama.

Damit dürften North und ihre Geschwister sicherlich in Weihnachtsstimmung kommen – auch wenn das diesjährige Fest wohl etwas anders ablaufen wird als sonst. Denn die Eltern der vier Kids haben sich getrennt. Kim reichte die Scheidung von Rapper Kanye West (44) ein, den sie 2014 geheiratet hatte.

Kim Kardashian, November 2021

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

