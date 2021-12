Was hat denn diesen Sinneswandel ausgelöst? Das Reality-TV-Sternchen Kate Merlan (34) nimmt gemeinsam mit ihrem Freund Jakub Jarecki an der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. teil, um deren Beziehung zu testen. Das Paar lebt zwei Wochen getrennt voneinander – dafür aber ganz eng mit Verführern zusammen. Während die anderen Kandidaten schon wilde Partys feierten, hielt sich die Tattooliebhaberin bisher brav zurück: Jetzt will Kate aber so richtig abgehen!

Grund dafür ist das Verhalten ihres Partners in der Frauenvilla, verriet die Beauty ehrlich im Promiflash-Interview. Jakub schmiedete dort nämlich Pläne, die besagten, nach den Dreharbeiten ohne sie - dafür aber mit Verführerin Layla - feiern zu gehen! "Das hat mich angekotzt und gleichzeitig total emotional fertig gemacht. Diesen Zustand musste ich dringend ändern, deshalb galt ab diesem Zeitpunkt für mich: It's Katypartytime!", erklärte Kate ehrlich. Nach den Bildern am Lagerfeuer habe sie einfach die "Schnauze voll" gehabt – daher sei ihr auch egal gewesen, was Jakub von ihren Plänen halten würde.

Auch nach der Partynacht habe sie kein schlechtes Gewissen gehabt. Nun will Kate also weiter Vollgas in der Männervilla geben – aber gab es zwischenzeitlich vielleicht auch einen Moment, in dem sie ihre "Temptation Island V.I.P."-Reise beenden wollte? "Ich habe noch nie irgendeine Sendung abgebrochen und habe das auch in diesem Format nicht einen Augenblick lang vorgehabt. Dafür bin ich dann einfach zu stark", betonte sie abschließend im Gespräch mit Promiflash.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Jakub und Layla bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Kate Merlan bei "Temptatin Island V.I.P."

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Paar

