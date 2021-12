Waren das nur große Worte? Jakub Jarecki stellt sich gemeinsam mit seiner Partnerin Kate Merlan (34) bei Temptation Island V.I.P. zurzeit dem TV-Treuetest. Dabei hat es dem Profikicker vor allem eine Verführerin angetan: Layla Leona! Nach einem feuchtfröhlichen Date mit der Beauty schlug er seinen Mitstreitern vor, nach der Show mal ohne die Frauen und mit Layla feiern zu gehen. Promiflash verriet er jetzt, wie ernst er das gemeint hat.

"Ich war so voll von diesem Ausflug in die Schnapsbrennerei, ich kann mich an gar nichts mehr erinnern", berichtete Jakub im Promiflash-Interview. Gemeinsam mit Layla hatte er dort einiges über die Herstellung griechischer Spirituosen gelernt – und eifrig verköstigt. Seine Ankündigung gegenüber Henrik Stoltenberg und Co. sei daher vor allem dem Alkohol zuzuschreiben: "Aber jetzt mal ernsthaft, bis zu diesem Zeitpunkt war Layla zu keiner Sekunde eine ernst zu nehmende Gefahr für Kate."

Ob er wirklich vorhatte, die Verführerin nach dem Ende der Dreharbeiten wiederzusehen, ließ Jakub offen: "In einer Schnapslaune hat man viele Pläne. Mein betrunkenes Ich ist immer sehr experimentierfreudig." Er sei sich allerdings ohnehin sicher, dass Layla – nüchtern betrachtet – gar nicht so sehr sein Typ sei.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Jakub Jarecki und Kate Merlan

Anzeige

RTL Jakub Jarecki, Udo Bönstrup, Henrik Stoltenberg und Juliano Fernandez beim Lagerfeuer

Anzeige

Instagram / jakubjarecki10 Jakub Jarecki, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de