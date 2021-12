Im vergangenen Jahr durften der milliardenschwere Unternehmer Elon Musk (50) und seine damalige Partnerin Grimes (33) ihr gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: Ihr Sohn mit dem ungewöhnlichen Namen X Æ A-XII hat am 4. Mai 2020 in Los Angeles das Licht der Welt erblickt. Inzwischen ist das Kind des reichsten Mannes der Welt schon rund anderthalb Jahre alt – und das macht sich auch auf neuen Fotos bemerkbar: Elons Sohnemann X Æ A-XII hat nämlich einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht!

Am 13. Dezember wurde Elon in New York City vom Time Magazine zur "Person des Jahres" ernannt – und zu diesem Event erschien der 50-Jährige in niedlicher Begleitung: Er nahm die Auszeichnung nämlich gemeinsam mit seinem 19 Monate alten Sohn entgegen. Auf den Fotos der Veranstaltung wird deutlich: X Æ A-XII ist seit den letzten Bildern ordentlich gewachsen. Auf den neuen Pics thront der Knirps in einem bedruckten Sweatshirt und Jeans stolz auf dem Schoß seines Vaters.

Ob die Fans des Weltraumunternehmers den Kleinen in Zukunft noch öfter zu sehen bekommen? Immerhin hat X Æ A-XII seinen berühmten Vater in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal bei geschäftlichen Veranstaltungen begleitet: Im November bekam Elon beispielsweise schon bei einem Zoom-Meeting mit der National Academy of Sciences, Engineering and Medicine Unterstützung von seinem Sohn.

Getty Images Elon Musk im Dezember 2021 in New York City

Getty Images Elon Musk mit seinem Sohn X Æ A-XII im Dezember 2021 in New York City

Twitter / https://twitter.com/elonmusk Elon Musk mit seinem Sohn X Æ A-XII

