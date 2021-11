Elon Musk (50) bekommt Unterstützung bei seinem Online-Meeting! Vergangenes Jahr wurden der Tesla-CEO und seine damalige Partnerin Grimes (33) zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Den kleinen X Æ A-XII halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch hin und wieder teilt der SpaceX-Gründer seltene Aufnahmen mit seinem Nachwuchs im Netz. Jetzt hatte Elons jüngster Sohn sogar einen süßen Gastauftritt in einem Zoom-Meeting seines Vaters!

Vor wenigen Tagen wurde ein Video auf YouTube veröffentlicht, in welchem Elons in einer Videokonferenz mit der National Academy of Sciences, Engineering and Medicine von seinem Nachwuchs Unterstützung bekam. Der Einjährige ließ es sich dabei nicht nehmen, den anderen Teilnehmern unter Winken "Hallo" zu sagen. Zudem plapperte X Æ A-XII immer wieder unverständlich vor sich hin und brachte damit seinen Vater zum Schmunzeln. Doch nur wenige Minuten nach Beginn des Meetings wurde Elons Söhnchen unter lautstarkem Protest aus dem Zimmer geholt.

Von der Mutter seines Sprösslings ist Elon seit wenigen Monaten getrennt. Trotzdem leben die beiden noch immer unter einem Dach. In einem Interview mit Page Six hatte der Unternehmer erzählt, dass es ihm wichtig sei, seinen Sohn gemeinsam mit dessen Mutter aufzuziehen. "Aktuell wohnt sie mit Baby X bei mir in einem eigenen Zimmer", berichtete er.

Anzeige

Getty Images Elon Musk im Dezember 2020 in Berlin

Anzeige

MEGA Elon Musk mit seinem Sohn X Æ A-XII

Anzeige

Twitter / elonmusk Grimes und Elon Musk mit ihrem Sohn X Æ A-XII, März 2021

Anzeige

Habt ihr das Video von Elon und seinem Sohn schon gesehen? Ja. Es ist total süß! Nein, noch nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de